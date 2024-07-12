Глава Дмитрова обсудил вопросы благоустройства на встрече с коллективом завода

В рамках рабочего объезда глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил Московский межреспубликанский винодельческий завод (ММВЗ), который отметил в этом году первую годовщину работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Предприятие известно с 1971 года, ранее оно располагалось в Москве. Благодаря хорошему инвестиционному климату, ровно год назад производство было открыто на территории Дмитровского городского округа.

Завод оснащен по последнему слову технологий, работает на качественном как российском, так и импортном сырье (например, коньячные спирты поставляются из Армении и Грузии). Запуск линий ММВЗ, на котором производят более 280 тысяч декалитров алкоголя в год, позволил создать 127 новых рабочих мест для жителей округа.

«Мы производим водку, коньяки, джин, вина, в том числе и игристые, напитки и воду. У нашего производства большой потенциал для развития мощностей и ассортимента. Над этим, как и над расширением географии поставок на территории России, мы активно работаем», — рассказал генеральный директор ММВЗ Фарит Шагиахметов главе округа.

После знакомства с производством Поночевный пообщался с представителями трудового коллектива.

«Для меня важно вот такое, без официального формата, общение с жителями округа. Это дает возможность знать о том, что их волнует, каково мнение населения по поводу благоустройства округа в целом и многое другое», — сказал Илья Игоревич в начале встречи.

Так, во время разговора с главой муниципалитета Вячеслав и Татьяна рассказали, что живут на улице Внуковской и любят заниматься спортом в лесопарковой зоне ЦЗВС. Также они попросили Илью Игоревича удалить разросшееся дерево между детским садом 86 «Вишенка» и домом № 16: оно накренилось и может при сильном ветре рухнуть и на тротуар, и на садик.

Глава округа дал поручение МКУ «ЖКХ и благоустройство» максимально быстро провести обследование дерева и необходимые работы.

Еще Вячеслав и Татьяна сказали, что жители очень рады начавшемуся возведению пристройки к Внуковской школе, которая рассчитана на 350 мест, ведь это значит, что школа станет более комфортной для учеников и педагогов.

«Мы и старое здание реконструируем, обновим фасад. А после окончания строительства пристройки к школе проведем реконструкцию прилегающей территории, в том числе и на ЦЗВС, чтобы появились и хорошие тротуары, и парковки, — сказал Илья Игоревич.

Также была затронута тема строительства развязки на Рогачевском перекрестке.

«Деньги уже выделены, сейчас завершается этап проектирования. Выход строителей на объект запланирован в конце этого года», — сказал Поночевный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев