Глава Дмитрова обсудил с аграриями итоги прошлого года и планы на новый сезон

В администрации Дмитровского муниципального округа состоялась важная встреча главы округа Ивана Курданина с представителями крупных агропромышленных предприятий муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Итоги прошедшего года в сфере сельского хозяйства показали впечатляющие результаты. Несмотря на сложные погодные условия, местные аграрии добились высокого урожая. В частности, валовый сбор картофеля и корнеплодов превысил 222 тыс. тонн, что составляет более половины всего урожая Подмосковья. В животноводческой отрасли дойное стадо округа насчитывает 2600 голов, обеспечив производство 17,2 тыс. тонн молока.

Приветствуя участников встречи, Иван Курданин подчеркнул значимость аграрного сектора.

«Сельское хозяйство — особая гордость нашего округа! Вы кормите не только жителей округа, но и половину Москвы и Подмосковья, а ваша продукция известна далеко за пределами региона», — сказал глава округа.

Особое внимание было уделено подготовке к посевной кампании. Округ стабильно демонстрирует высокую готовность: обеспеченность семенами превышает 90%, удобрениями — 82%. Техническая база практически полностью готова к работе.

Однако погодные условия вызывают определенные опасения: бесснежная зима и ранняя сухая весна не позволили достаточно увлажнить почву. Прогнозы на предстоящее лето также неблагоприятны — ожидается жаркое и сухое лето.

В ходе встречи были рассмотрены меры государственной поддержки аграриев. Особый акцент сделан на новом портале moyapk.mosreg.ru, где собрана полная информация о доступных программах поддержки и порядке участия в них.

Среди ключевых тем обсуждения — вопросы гидромелиорации, в том числе на Яхромской пойме, проблемы заброшенных сельхозугодий и борьбы с борщевиком, а также конкурентоспособность рынка сельхозпродукции.

Также во время встречи был поднят вопрос о потребности в притоке молодых кадров на сельхозпредприятия — нужны механизаторы и агрономы.

Глава округа предложил максимально тесно наладить сотрудничество с Дмитровским техникумом, где готовят этих специалистов. Ещё Иван Юрьевич предложил усилить практическую подготовку студентов и внедрить систему целевых наборов под нужды аграрных предприятий.

Также важным аспектом развития отрасли стало предложение о создании сезонных рабочих мест для подростков на сельхозпредприятиях, что поможет приобщить молодежь к труду и дать возможность самостоятельного заработка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.