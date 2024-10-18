Глава Черноголовки проверил качество питания в школе

Глава г. о. Черноголовка Роман Хожаинов вместе с коллегами проверили организацию питания в школе корп. Дубовицкого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Горячий завтрак в школе, как правило, включает в себя кашу, или омлет, или запеканку. В дополнение ребенку дается бутерброд, горячий напиток и что-то из фруктов. Обед — это всегда первое, второе, салат и компот.

Глава пообщался с ребятами, они говорят, что больше всего нравятся завтраки. На обед самое любимое блюдо у школьников — пельмени.

Для льготной категории детей завтраки и обеды являются бесплатными. Для всех детей с 1 по 4 класс горячий завтрак предоставляется бесплатно за счет средств федерального бюджета. Стоимость завтрака составляет 84 руб., обед — 122 руб.

С целью контроля качества питания в школе организован родительский контроль, в котором каждый родитель может принять участие и попробовать порцию, которую предлагают детям на завтрак или обед. Записаться на дегустацию можно через личный кабинет в школьном портале (ФГИС Моя школа) или позвонив в отдел образования администрации по телефону 8 (915) 027-74-44.

По итогу проверки качество питания оценили положительно — порция достойная, еда вкусная. Глава округа планирует и дальше проводить подобный контроль в общеобразовательных учреждениях

«Обратил внимание на сознательность наших школьников — после завтрака на столах не осталось ни одной неубранной тарелки, каждый сам за собой убрал», — сказал Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.