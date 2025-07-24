Глава Черноголовки провел встречу по благоустройству стационара городской больницы

В рамках подготовки к очередной выездной администрации по вопросам здравоохранения глава городского округа Черноголовка провел встречу по благоустройству территории стационара Черноголовской больницы с участием руководителя отделения стационара Игоря Головецкого, заместителя главы Леси Шигалевой, председателя совета депутатов Светланой Моргачевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще недавно территория вокруг здания была полностью покрыта зарослями кустарника, упавшими деревьями, завалена гнилыми ветками. Перед зимой удалось почистить территорию, вырубить старый кустарник. Это позволило постричь траву напротив входа, обустроить место со скамейками для отдыха. Сейчас все старые деревья и ветки собраны в большие кучи, которые остались на прилегающей территории.

Также, при падении дерева была повреждена линия внешнего освещения, которая практически не работает.

Кроме этого, в серьезном ремонте нуждается проезд вокруг здания.

По итогам встречи глава города Роман Хожаинов пообещал изыскать возможности по очистке от собранных веток, валежника и стволов деревьев, а также поручил проработать вопрос о привлечении внебюджетных средств для ремонта сети освещения и установки новых светильников.

Ремонт кругового проезда уже стоит в плане ремонтов Ногинской областной больницы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.