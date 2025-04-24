Глава Чехова вручил удостоверение «Почетный гражданин м. о. Чехов» участнице ВОВ

Вера Васильевна родилась в Московской области. В 1941 году ее отца забрали на фронт, и он погиб под Ельней в Смоленской области. В начале войны Вере Васильевне было всего 10 лет, мама осталась одна с двумя детьми. Село, где жила семья, было эвакуировано, а немцы сожгли все дома. Вера Васильевна с ранних лет работала наравне со взрослыми: санитаркой в госпитале, помогала рубить дрова и разгружать вагоны с углем. Великую Победу она встретила в военном городке Кубинка.

В 1951 году Веру Васильевну направили в Корею, где она участвовала в военных событиях, работая машинисткой в штабе. В 1953 году она вернулась на Кубинку и продолжила службу машинисткой в воинской части.

В 1954 году познакомилась с будущим мужем Алексеем Сергеевичем, с которым потом поженилась. В начале 1960-х супруги были командированы на Кубу для службы в воинской части. В 1963 году вернулись в Московскую область, где были переведены в воинскую часть посёлка Столбовая муниципального округа Чехов и служили там до выхода на пенсию.

Сегодня внуки и правнуки Веры Васильевны продолжают хранить память о ее мужестве и самоотверженном служении Родине.

«Все наши ветераны — люди разных судеб, но их всех объединяет одно — бескорыстная и преданная любовь к своей стране, работа на благо ее развития. Они и сегодня являются примером не только для нашей молодежи, но, в первую очередь, для людей моего поколения. Мы гордимся героями прошлого и стремимся сохранить память о них для будущих поколений!» — сказал глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.