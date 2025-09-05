Глава Чехова вручил первые паспорта юным жителям

В преддверии Дня города глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин совместно с олимпийским чемпионом и бессменным наставником гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимиром Максимовым вручили первые паспорта двенадцати юным жителям округа. Церемония состоялась в центральной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для каждого из двенадцати ребят этот день — важный шаг в жизни, ведь паспорт гражданина Российской Федерации — не просто документ, а главный символ причастности к судьбе страны, ее традициям и ценностям, а также важное напоминание о необходимости беречь и развивать нашу Родину, чтобы совместными усилиями делать ее еще лучше», — отметил Михаил Собакин.

Паспорта получили: Владислав Гончаров, Олеся Маньшина, Алина Метельская, Елизавета Муратова, Михаил Петров, Ольга Пугачева, Демид Попов, Марина Самусенко, София Степанова, Ярослав Шулешов, Марк Яковлев и Василий Якушкин.

Больше фотографий с мероприятия можно найти в альбоме по ссылке: https://vk.com/album-168327834_303191979.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.