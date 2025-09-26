Глава Чехова вручил первые паспорта юным жителям

Глава округа Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил паспорта юным жителям м. о. Чехов. В традиционном праздничном мероприятии по вручению главного документа принял участие российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александр Поветкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Паспорта Российской Федерации получили: Иван Сырчин, Дмитрий Порхунов, Анастасия Копацина, Любовь Градинар, Ева Чернюк, Николай Лоик, Ульяна Калинина, Анна Акинша, Олег Овчаров, Даниэль Хрипунов.

Вместе с документом десять юношей и девушек получили экземпляр конституции Российской Федерации — основного документа нашего государства, а также памятные подарки.

Это мероприятие стало для ребят и их родителей значимым событием, ведь получение паспорта является одним из этапов взросления каждого гражданина и символизирует переход от детства к зрелости и ответственности перед обществом.

«Торжественное вручение паспортов молодежи — это важная традиция в нашем муниципальном округе, позволяющая каждому подростку осознать себя частью большой семьи российского народа. Такие мероприятия воспитывают в наших детях чувство патриотизма, уважительного отношения к истории и культуре своей родины, а также помогают сформировать чувство гражданской ответственности», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.