Глава Чехова распорядился покосить траву и отремонтировать скамейки во дворах

Замглавы администрации округа Чехов Алексей Родин совместно с депутатом совета депутатов муниципалитета Константином Безрукавым осмотрели состояние внутридворовой территории по ул. Дорожная. Алексей Родин осмотрел состояние внутридворовой территории на улице Дорожной в рамках еженедельного обхода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время осмотра были обнаружены проблемы с содержанием внутридворовых проездов, спортивных и детских площадок. В связи с этим ответственным подразделениям было дано указание в кратчайшие сроки реализовать следующие задачи: покосить траву и подрезать деревья; отремонтировать и покрасить оборудование и скамейки на детских площадках; проверить законность установки металлических гаражей.

Для направления запроса на выполнение определенных работ можно обратиться в соответствующие организации:

управление контрольной деятельностью, тел. 8 (496) 723-58-36;

управление благоустройства администрации городского округа Чехов, тел. 8 (496) 727-91-10;

МБУ «Чеховское благоустройство», тел. 8 (800) 300-87-43.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.