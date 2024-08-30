Глава Чехова проверил готовность лицея № 4 в округе к новому учебному году

В преддверии нового учебного года глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил лицей № 4 с целью проверки его готовности к приему учеников. Это учебное заведение, основанное в 1958 году, занимает важное место в истории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рабочего визита особое внимание было уделено памяти известного чеховского краеведа Алексея Прокина, который более 40 лет преподавал в лицее. Музей, созданный им 60 лет назад, сохраняет память о выдающихся достижениях учеников и педагогического коллектива.

Лицей № 4 также славится героическими подвигами своих выпускников. На мемориальной стене памяти увековечены имена таких воинов, как Владимир Новиков, награжденный орденом Красной Звезды за участие в боевых действиях в Афганистане. Сергей Маленький, посмертный обладатель ордена Мужества, участвовавший в боях на территории Чеченской республики. Владислав Овсянников — один из первых участников специальной военной операции, героически погиб, выполняя свою боевую задачу, награжден орденом Мужества посмертно.

В новом учебном году за парты лицея сядут 744 ученика, среди которых уже сформированы три первых класса и 24 класса общеобразовательной школы. Увеличение числа учащихся привело к переходу на обучение в две смены. Лицей полностью обеспечен учебниками и готов к приему детей. В целях безопасности здесь установлена рамка металлодетектора. В этом году возле здания были обустроены дополнительные парковочные места.

На текущий момент в лицее выполнен ремонт цоколя, асфальтового покрытия, а также косметический ремонт кабинетов, пищеблока и музея. Также был отремонтирован тренажерный зал для начальной школы. К середине сентября планируется замена калитки и въездных ворот.

«К сожалению, мы понимаем, что данных мер для такого здания недостаточно. Лицею необходим капитальный ремонт. Мы начнем подготовку документов для участия в государственной программе Московской области „Образование Подмосковья“ по капитальному ремонту школ», — подчеркнул Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.