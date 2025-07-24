Глава Чехова провел встречу в формате «Выездной администрации»

Жители улиц Лопасненская и Комсомольская подняли вопрос качества состояния придомовых территорий. Также жителей дома 17а по улице Комсомольская беспокоят перебои в подаче горячей воды и ее температурные параметры. Прозвучали просьбы о переносе контейнерной площадки, которая затрудняет проезд и парковку автомобилей.

«Все придомовые территории в ближайшее время будут приведены в надлежащий вид, а у домов появятся информационные стенды с адресами и телефонами ответственных служб. Для решения вопроса с подачей ресурсов у нас в округе ведется масштабная модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения», — подчеркнул глава Чехова.

Жители поселка Любучаны просили организовать безопасный пешеходный переход для школьников.

«С 1 августа в округе начнется тотальная подготовка к началу учебного года. Будут обновлены пешеходные переходы и разметка, проведена опиловка деревьев и дополнительный окос травы для улучшения видимости», — прокомментировал Михаил Собакин.

Все оставленные обращения жителей были оформлены в протокол и взяты в работу профильными службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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