Глава Чехова провел традиционный мониторинг общественных пространств

В рамках традиционного обхода внутридворовых и общественных территорий глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин посетил район Венюково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа отметил необходимость проведения дополнительного ремонта дорожных углублений в придомовых территориях по адресам: Маркова, 11, Гагарина, 76 и 102.

«Дополнительно рассмотрим возможность включения в программу благоустройства на будущий год обновление парковочных пространств на этих территориях», — подчеркнул глава Чехова.

Традиционно Михаил Собакин пообщался с жителями, которые обратили внимание на подтопление подвала из-за проводимых ремонтных работ и отсутствие информационных стендов на строительных объектах.

«Дал поручение в максимально короткие сроки восстановить земляное покрытие у торца дома № 100 по улице Гагарина, а также организовать сбор и вывоз строительного мусора. В данном дворе продолжается обустройство новой теплотрассы. В кратчайшие сроки на объекте должна появиться вся информация», — отметил Михаил Собакин.

Также глава дал поручение управляющей компании привести в порядок палисадники, в которых накопились автомобильные покрышки, заменив их на вазоны.

«В сквере «Новый», который у нас вошел с программу реконструкции по программе «Формирование комфортной городской среды», уже сейчас, не дожидаясь начала ее реализации, необходимо выровнять лавочки, посадить цветы, установить вазоны и урны и обеспечить работу фонтана, находящегося на ремонте ввиду поломки насоса. На волейбольной площадке заменить ранее демонтированное покрытие», — поручил подрядным организациям глава муниципалитета.

Среди прочих поручений главы: уборка порубочных остатков по улице Гагарина, окос придомовых территорий, установка на домах информационных табличек с нумерацией подъездов и квартир, обновление информационных стендов, а также демонтаж металлического столба рядом с детским садом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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