Глава Чехова провел личный прием жителей

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел личный прием граждан совместно с заместителем прокурора Чеховского городского округа Юрием Рабаевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе приема жители округа поднимали вопросы, касающиеся благоустройства дорог и электроснабжения в деревне Васькино, организации мест для сбора твердых коммунальных отходов в селе Троицкое, а также темы гаражной амнистии и содержания многоквартирных домов.

«По каждому из вопросов были предоставлены разъяснения, а в некоторых случаях обозначены четкие сроки для их решения. Вся информация была направлена в соответствующие профильные структурные подразделения», — отметил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.