Глава Чехова провел личный прием граждан

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел личный прием жителей, на котором рассматривались обращения, касающиеся земельно-имущественных вопросов и программы модернизации контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе беседы мы с жителями детально разобрали все вопросы. Разъяснил возможные пути решения. То, что нельзя сразу решить в рамках личного приема, взято в работу профильными специалистами», — отметил Собакин.

Записаться на прием к главе муниципального округа возможно следующими способами:

заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации муниципального округа Чехов;

лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан по адресу: г. Чехов, Советская пл., д. 3, каб. № 2.

Консультацию о записи на прием можно получить по телефону: 8 (496) 726-89-96.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.