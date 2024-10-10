Глава Чехова проведет «Выездную администрацию» для жителей города

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с коллегами и депутатами проведет «Выездную администрацию» 10 октября в 18:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие будет проходить в ДС «Олимпийский им. В. С. Максимова» по адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30.

Каждый желающий сможет адресно задать вопросы профильным специалистам, а также представителям структурных и подведомственных подразделений администрации. Участники получат возможность получить прямую связь и обсудить актуальные темы, касающиеся жизни округа.

Жители округа могут принять активное участие в мероприятии и воспользоваться возможностью внести свои предложения и задать волнующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.