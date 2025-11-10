Глава Чехова проконтролировал работы по ремонту плотины в деревне Капустино

Ранее глава округа Михаил Собакин провел выездное совещание по вопросу завершения строительно-монтажных работ на реке Теменка в деревне Капустино округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, которое представляет полтину пруда, проходит в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Проектно-изыскательные работы на объекте выполнены полностью. В строительно-монтажных работах задействовано 3 экскаватора и 8 специалистов. Организован строительный городок, установлен информационный щит, обустроен временный проезд, произведены работы по водопонижению, выполнены работы санитарной расчистки в месте нахождения водоотвода.

Произведен частичный демонтаж донного выпуска и демонтаж шиберной заслонки донного выпуска, на ее месте установлен затвор. Проведены земляные работы в районе переливного водовыпуска, а также выполнена закупка и осуществлена поставка на объект бетонных элементов водосброса.

Строительно-монтажные работы выполнены на 35%. Завершить работы планируется до конца ноября.

В ходе мониторинга выявлены замечания: у подрядчика отсутствует оформленное в установленном порядке разрешение на производство земляных работ, на площадке под бытовой городок отсутствует твердое покрытие.

Недостатки зафиксированы актами, направлены подрядчику в рамках претензионной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.