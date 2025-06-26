Глава Чехова проконтролировал благоустройство набережной реки Теребенки

Работы по благоустройству нового места притяжения для жителей округа идут с опережением графика. Глава Чехова Михаил Собакин совместно с профильными специалистами провел мониторинг территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Именно отдых у воды стал одной из тем еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. В Чехове определена набережная каскада прудов р. Теребенка», площадью 10 тыс. кв. м, как рекреационная зона отдыха у воды без купания.

«Чеховское благоустройство» проведет акарицидную обработку места. Помимо этого, вблизи д. Глуховка, у водоема, силами АСГ «ЧеховСпас» организован спасательный пост и дежурство личного состава с 9:00 до 21:00. В настоящее время в адрес Центра Государственной инспекции ГУ МЧС России по Московской области направлена декларация и прорабатывается вопрос по открытию специально оборудованного пляжа для купания.

Несмотря на то, что на Теребенке есть пляжные зоны, купаться в реке не рекомендуется. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 22.05.2025 по результатам исследований величина показателя «биохимическое потребление кислорода (БПК5)» находится за пределами допустимого уровня. Тем не менее, данная локация пользуется большой популярностью у жителей.

На новом участке набережной уже закончено обустройство променада и смотровых площадок. При входе установлен туалет и оборудовано место для мусорных контейнеров. Уже появились лавочки и лежаки.

«Весьма огорчает факт зафиксированного вандализма. На одном из лежаков жителями были оторваны дощечки. И не просто оторваны, а выброшены в реку. Да, безусловно, сейчас идет монтаж камер видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион», но я призываю наших граждан бережнее относиться к имуществу и к территории, которая, в первую очередь, создается для них», — отметил Михаил Собакин.

Общая площадь благоустройства составляет 4 гектара. Для детей уже установлен игровой комплекс. Обустроены площадки для пин-понга, воркаута, выгула собак и тренажерная. Одной из особенностей локации станет тропа вдоль берега. Она уже оформлена камнями и болотными растениями. Сейчас заканчиваются земляные работы по оставшемуся благоустройству территории.

Одна из жительниц просила обратить внимание на стихийную тропинку, которой привыкли пользоваться горожане. Профильные службы прислушались к просьбе, и подрядчик заасфальтировал народную тропу.

Михаил Собакин поблагодарил подрядчиков за качественную работу, а также они обсудили увеличение количества лежаков на новом пляже, что позволит жителям комфортно отдыхать и проводить время у воды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.