Глава Чехова оценил ход благоустройства «Губернского леса»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил территорию «Губернского леса», где ознакомился с ходом завершающих работ первого этапа благоустройства лесопарковой зоны, реализуемого по программе «Парки в лесу» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории уже установлены спортивно-оздоровительные площадки, отсыпаны пешеходные дорожки и определены зоны для детей. В ближайшее время планируется монтаж веревочного парка. Готова площадка для выгула собак, собраны и установлены скамейки вдоль тропинок, а также подготовлены места для качелей и гамаков. В рамках благоустройства также созданы игровые площадки и зоны для барбекю с беседками.

В процессе подготовки площадки была проведена работа по удалению деревьев, мешавших обустройству. В качестве компенсации высажено более 500 деревьев и кустарников, среди них голубая ель, липа, береза, клен, сосна, спирея серая, калина красная, спирея серая, кизильник, дуб. В следующем году при наступлении благоприятных условий, ожидается продолжение высадки растений.

Подрядчик обязуется завершить установку опор освещения и подключить их к источнику энергоснабжения до наступления зимы. Помимо этого, на территории лесопарка заканчивается возведение фундамента под будущий павильон, само строительство запланировано на 2025 год.

Глава округа отметил, что «Губернский лес» уже пользуется популярностью у жителей, предоставляя пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.