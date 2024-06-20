Глава Чехова обсудил с старостами вопросы благоустройства и ЖКХ

Глава городского округа Чехов Михаил Собаки обсудил вопросы общественной жизни, ЖКХ и благоустройства со старостами деревень. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече обсудили самые актуальные для жителей вопросы: освещение, ремонт дорог, чистка водоемов, газификация, содержание контейнерных площадок, информирование о проведении работ.

По итогам будет рассмотрена возможность увеличения выплат старостам. Для усиления воздействия на недобросовестных собственников, которые не желают благоустраивать свои территории, активные жители могут стать народными инспекторами в Министерстве чистоты.

Обсудили также проблему распространения борщевика. Глава сообщил старостам о создании карты участков, зараженных борщевиком, которые будут обработаны в ближайшее время.

Кроме того, обсудили установку дорожных знаков, запрещающих проезд большегрузным машинам в определенные дни, и обустройство дополнительной остановки на маршруте автобуса № 32.

В ближайшее время компания «Россети Московский регион» представит старостам и жителям программу строительства нового энергоцентра.

«Встреча продлилась более двух часов. Все, поднятые вопросы, мы оформили в протокол, чтобы поставить на контроль. Договорились проводить подобные мероприятия на регулярной основе», — сказал Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.