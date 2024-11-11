Глава Чехова провел «Выездную администрацию» на предприятии «ПромМашТест»

Руководитель городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу в формате выездной администрации с сотрудниками компании «ПромМашТест». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На мероприятии прозвучали самые разные вопросы. Работники предприятия живут в разных населенных пунктах округа, и поэтому каждый из них озвучил свои беспокойства. Жительница ул. Полиграфистов обратилась с просьбой предусмотреть возможность закрыть контур спортивной площадки, чтобы во время игры в футбол мяч не вылетал за ее пределы.

Среди остальных обращений: организовать на регулярной основе выезд станции переливания крови для возможности донорам сдать кровь; увеличение фельдшерско-акушерских пунктов и врачебного персонала; содержание контейнерных площадок.

«В своей работе мы стараемся не просто использовать все методы коммуникации с жителями, но и совершенствовать их, предлагая новые формы», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Все вопросы взяты в работу и по каждому из них будут держать связь с заявителями.

Предприятие «ПромМашТест» начинало свою деятельность на территории Чехова в 2016 году всего с 70-ти квадратных метров. Сегодня в нем три корпуса общей площадью 30 тыс. кв. м. Здесь трудятся 250 человек, среди которых большое количество молодых специалистов.

Испытательный центр «ПромМаш Тест» вошел в число лучших испытательных лабораторий России по итогам ежегодного проекта Всероссийской организации качества «Лучшие испытательные лаборатории России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.