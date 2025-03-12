Глава Богородского округа вручил паспорта 16 юным гражданам

Получение своего первого паспорта — это всегда волнительно. Это шаг из детства во взрослую жизнь. В этот раз данное событие для 16 подростков стало особенно торжественным, ведь паспорта им вручал лично глава Богородского округа Игорь Сухин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Официальный документ ребята получили в центре «Про молодежь».

Теперь у юных граждан не только большие и важные права, но и ответственность за свои поступки и определенные обязанности.

Ребятам пожелали бережно относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.

На церемонии вручения паспортов также присутствовали родители детей.

«Считаю, что паспорт, основной документ гражданина РФ, должен вручаться всегда в торжественной обстановке. Здорово, что ребята пришли не одни, а с родителями и близкими… Примечательно, что награждение прошло накануне значимой исторической даты, 18 марта, Дня воссоединения Крыма с Россией. Когда жители Крыма смогли получить паспорта и стать полноценными гражданами РФ. И сделали это с большим желанием, поскольку быть гражданином России почетно и статусно», — отметил глава округа Игорь Сухин.

В завершении торжественного мероприятия была сделана общая фотография. Было заметно, что ребята покидали молодежный центр вдохновленные, с сияющими глазами, трепетно держа в руках свой первый документ — паспорт гражданина РФ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.