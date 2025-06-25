Глава Богородского округа проверил ход капитального ремонта социальных объектов округа

Особое внимание уделили вопросам подключения социальных объектов к внешним инженерным коммуникациям. Параллельно оценили темпы работ по капительному ремонту. Осмотрели центр образования 29 в поселке Зеленом, два здания ЦО 30 в Электроуглях и детский сад в селе Кудиново.

Строительная готовность ЦО 29 составляет 62%. Со следующей недели там планируется монтаж пищеблока, в начале июля — поставка оборудования и мебели. Во дворе школы идут работы по устройству современного спортивного ядра с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками. Подрядная организация гарантирует завершение всех строительных работ в первой половине августа, что позволит своевременно подготовить здание к новому учебному году.

Для ускорения процесса капитального ремонта здания ЦО 30 на улице Маяковского, 34 принято решение об увеличении количества рабочих на объекте. «Подрядчик заявляет о 74% готовности, но реальные темпы работ вызывают сомнения. Здесь необходимо увеличить количество рабочих на объекте, чтобы темпы позволили завершить фасадные работы и благоустройство в срок», — отметил Игорь Сухин.

На объекте в Кудиново проводятся заключительные согласования с ресурсоснабжающими организациями. Администрация округа взяла на особый контроль вопросы подключения инженерных коммуникаций, чтобы минимизировать возможные задержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.