Глава «банды амазонок» Тарвердиева, убивавшая милиционеров, теперь шьет униформу

Тарвердиева — единственная женщина, на которую заведено 98 уголовных дел. Она была этапирована в женскую ИК-6 в Орловской области после попыток смягчить себе приговор. Ее адвокаты подали за два года 24 апелляции, но безуспешно.

Пока рассматривали апелляции, арестантку посадили в одиночку, находящуюся в мужском корпусе скандально известного СИЗО-1 в Ростове. У нее также была пометка «склонна к побегу». Тарвердиева была там единственной женщиной.

После перевозки в женскую ИК-6 серийная убийца смирилась с приговором и стала вести себя спокойно. Женщина трудится в швейном цехе, а также занимается спортом. Кроме того, она рассказывает, что убивала только ради любимого мужчины, он не хотел работать, но желал иметь много денег.

До встречи с этим мужчиной Тарвердиева работала библиотекаршей. Она жила бедно, была замужем за сторожем. Но потом вспыхнул роман с торговцем паленой водкой Романом Подкопаевым. Они вместе убили сторожа.

Также была создана «банда амазонок», куда приняли еще троих. ОПГ свое название получила, так как в составе были женщины. Они убивали и грабили своих жертв ради богатой жизни. Преступления банда совершала в Ставропольском крае и Ростовской области с 1998 года по 2013 год. Жертвами были и силовики потому, что Подкопаева ранее не взяли на работу в органы из-за провала на экзамене по физической подготовке.

Преступники расстреливали жертв из ружья, а после этого добивали ножами. Одним из громких дел ОПГ стало убийство начальника отдела информбезопасности Госнаркоконтроля Злыднева и его жены в феврале 2008 года. Тогда злоумышленники похитили из дома жертв дубленку, куртку и ТВ-тюнер.

Также летом 2009 года банда расстреляла автомобиль «Лада», в которой ехали командир нижегородского СОБРа Чудаков, его жена и двое детей. На теле одной из девочек насчитали 37 ножевых ранений, а рядом лежал нож с надписью: «Моей любимой амазонке».

К длительному сроку Тарвердиеву приговорили в декабре 2017 года. Из тюрьмы убийца должна выйти в 2042 году, тогда ей будет 75 лет.