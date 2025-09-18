Глава Балашихи выступил перед участниками программы «Герои Подмосковья»

«Каждый из участников — настоящий боец, прошедший не одну тяжелейшую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Моей целью было рассказать, как они могут применить свои знания и опыт в мирной жизни, что важно учитывать при работе с людьми в городах, работая в администрации», — прокомментировал Сергей Юров.

На участие в программе было подано более 2,4 тыс. заявок из 69 регионов страны. Финалистами «Героев Подмосковья» по итогам отбора стали 70 бойцов. Все они принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации.

От Балашихи в финал программы прошли Герой России, руководитель ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, а также участники спецоперации Юрий Калинаускас, Илья Агафонов и Андрей Бычин.

«Первый модуль прошел интересно и насыщенно. Основное внимание уделялось вопросам государственного устройства и внутренней политики, особенностям региона. Учиться оказалось сложнее, чем служить «за ленточкой», но я чувствую, что готов к муниципальной службе», — рассказал Илья Агафонов.

Целью программы «Героев Подмосковья» является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также в частно-корпоративной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.