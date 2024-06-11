Глава Балашихи вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Торжественную церемонию провели в администрации городского округа в преддверии Дня России.

«Сегодня у вас важное и значимое событие. От лица губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и администрации округа хочу вас поздравить. России нужны люди, которые каждый день своим трудом будут делать нашу страну лучше. Будущее России в ваших руках. Растите настоящими патриотами. Ставьте самые амбициозные цели. У вас все получится. С праздником!» — сказал Сергей Юров.

Вместе с председателем Совета регионального отделения «Движение первых» в Московской области Юрием Макеевым глава Балашихи вручил школьникам 13 паспортов гражданина РФ.

«В Балашихе особое внимание уделяют воспитательным и молодежным проектам. Ориентиры стоят правильные. Это служит хорошей атмосферой среди школьников и балашихинских семей. В Балашихе хочется жить. И это здорово!» — сказал Юрий Макеев.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

«Акция „Мы — граждане России!“ — это важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. Получение паспорта в первый раз — это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека.

Всего с начала 2024 года в офисах МФЦ Балашихи гражданами получено 6913 паспортов, в том числе 2428 паспортов выданы жителям, достигшим 14-летнего возраста.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.