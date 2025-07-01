Глава Балашихи вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Вместе с представителями администрации городского округа Балашиха Сергей Юров вручил школьникам паспорта и пожелал ребятам быть достойными гражданами России. Также каждому из ребят подарили книгу Николая Карамзина «История государства Российского», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребят, я поздравляю с сегодняшним событием вас и ваших родителей. Желаю расти настоящими гражданами и патриотами нашей большой необъятной страны. Впереди у вас большая взрослая жизнь, новые достижения и, наверное, проблемы, с которыми будете сталкиваться в жизни. Мне хочется пожелать вам никогда не опускать руки, двигаться вперед, слушаться и слушать своих родителей, любить и уважать своих друзей, близких людей. Всего самого хорошего и доброго», — сказал Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

«Акция «Мы — граждане России!» — это важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. Получение паспорта в первый раз — это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.