Глава Балашихи вручил школьникам первые паспорта гражданина РФ

Глава городского округа Балашиха вручил школьникам паспорта и пожелал ребятам быть достойными гражданами России. Торжественную церемонию провели в администрации округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вручил первые паспорта нашим юным жителям. Надеюсь, что сегодняшнее событие останется в памяти у ребят и их родителей — начало важного этапа в жизни каждого гражданина. Желаю ребятам никогда не останавливаться на достигнутом, всегда ставить перед собой только самые масштабные цели. Все обязательно получится!» — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.