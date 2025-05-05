Глава Балашихи вручил 31 школьнику паспорта РФ в преддверии 80-летия Победы

Вместе с членами общероссийского общественно-городского движения детей и молодежи «Движение первых» глава Балашихи Сергей Юров вручил школьникам 31 паспорт и пожелал ребятам быть достойными гражданами России. Торжественную церемонию провели в администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поздравляю каждого, кому исполнилось 14 лет, с получением паспорта. Это важное событие в жизни каждого человека, каждого гражданина нашей страны. Это и получение первых прав и обязанностей в соответствии с законодательством. Желаю вам стать достойными гражданами России, добиваться всех поставленных целей. Дерзайте! Двигайтесь только вперед! Родители вас будут поддерживать, учителя — учить, мы — создавать в округе все условия для вашей реализации. В преддверии юбилея Победы желаю вам быть настоящими патриотами и достойными продолжателями ваших дедов и прадедов!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Торжественная церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

«Акция „Мы — граждане России!“ — это важная работа по развитию гражданственности среди молодого поколения. Получение паспорта в первый раз — это одно из самых значимых событий в жизни каждого человека.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.