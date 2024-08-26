Глава Балашихи вручил 19 юным жителям округа их первые паспорта РФ

Торжественную церемонию вручения паспортов РФ провели в администрации городского округа Балашиха. Глава округа Сергей Юров вручил 19 юным жителям Балашихи их первые паспорта. На церемонии также присутствовали начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич и родители ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поздравляю с важным событием каждого, кто сегодня получает свой первый документ. Он определяет и появление новых прав, как у гражданина РФ, и новых обязанностей. Желаю вам достойно отучиться, найти свое место в мире. Расти настоящими патриотами и гражданами нашей страны. Никогда не останавливайтесь и ставьте перед собой самые смелые цели», — сказал Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!». Проект направлен на то, чтобы сделать вручение паспорта значимым и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма. Он реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.