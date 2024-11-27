Глава Балашихи Сергей Юров проверил готовность парков округа к зимнему сезону

Вместе с руководством дирекции парков глава округа проверил оформление общественных пространств в стилистике «Зима в Подмосковье», готовность основных объектов к проведению мероприятий: катки, лыжные трассы, резиденцию Деда Мороза.

«Мы планируем целый перечень зимних активностей. Вы знаете, что в прошлом году у нас по губернаторской программе в Пестовском парке открыт был большой каток. Здесь, в „Пехорке“, уже на протяжении многих лет мы организовываем каток для наших жителей. И, конечно, Ольгинский лесопарк, где мы подготовили лыжню для наших жителей. Сегодня мы вместе с коллегами, с руководством дирекции парка, с заместителями проехали, посмотрели эти территории, посмотрели, насколько они готовы. На текущий момент у нас все наши парковые пространства готовы к началу зимнего периода. 1 декабря мы официально стартуем», — сказал Сергей Юров.

1 декабря в Балашихе открывается зимний сезон. В этот день для посетителей заработают катки в парке «Пехорка» и Пестовском. Торжественное открытие пройдет с праздничной программой. Откроется лыжная трасса. Зажгут новогодние елках, которые установлены в разных микрорайонах города. Свою работу начнет резиденция и почта Деда Мороза. 6 января жителей ждет большой мото-фристайл. Всю зиму для жителей Балашихи будут проводить активности на свежем воздухе: турниры на дворовых катках, легкоатлетические и лыжные забеги, игры в хоккей, турниры, веселые старты, мастер-классы и развлекательные программы. Всего в Балашихе пройдет около 300 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.