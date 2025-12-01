Глава Балашихи Сергей Юров провел рабочие встречи в Самарканде и Ташкенте

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Самарканд и Ташкент, где обсудил сотрудничество с представителями власти, образовательных и промышленных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Юров встретился с хокимом Самарканда Фазлиддином Умаровым. Стороны договорились развивать сотрудничество в различных сферах и обмениваться опытом реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В ходе визита глава Балашихи ознакомился с системой частного образования Узбекистана, посетив American International School и Sam IT Global. Он также побывал на одном из крупнейших металлургических заводов Центральной Азии, где работают более 3 тысяч человек, включая иностранных специалистов. Завод выпускает девять видов продукции и сотрудничает с российскими компаниями.

Юров изучил проект «умного города» «Ширин», включающий цифровые решения для управления инфраструктурой и современные системы безопасности, схожие с реализуемыми в Московской области. Также он посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор, отметив его историческую и духовную значимость.

В Ташкенте Сергей Юров встретился с председателем комитета Законодательной палаты Парламента Узбекистана Бобуром Бекмуродовым. На встрече обсудили расширение деловых связей между предприятиями Балашихи и узбекскими инвесторами и развитие новых совместных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.