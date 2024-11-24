Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жительниц округа с Днем матери

«Дорогие мамы! От всей души поздравляю вас с праздником. Все в этом мире начинается с вас. Будьте здоровы, счастливы, окружены заботой и теплом детей. Спасибо, что вы есть!» — сказал Сергей Юров.

Мама — это первый человек, которого мы встречаем при рождении. Материнская любовь — это безграничная сила, которая дарит тепло, вдохновляет и помогает справляться с любыми трудностями. Именно мама становится первым и самым важным учителем для своих детей, поддержкой и опорой на протяжении всей их жизни.

В Балашихе живет множество замечательных мам, которые совмещают заботу о семье, работу, общественную деятельность и при этом воспитывают талантливых, добрых и целеустремленных детей.

Ранее губернатор Московской области Андерей Воробьев наградил многодетные семьи Подмосковья и поздравил их с Днем матери.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны. Присутствующие здесь семьи являются примером для многих не только в Подмосковье, но и во всей России. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает — дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — сказал Воробьев.