Глава Балашихи поделился опытом с муниципальной командой из ЛНР

Глава Балашихи Сергей Юров поделился опытом с муниципальной командой из ЛНР. Встреча прошла в рамках образовательного модуля, передает пресс-служба администрации городского округа.

Глава рассказал о развитии дорожно-транспортной сети и организации пассажирских перевозок, а также о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и муниципального значения.

«Ключевым решением в вопросе содержания городских дорог для нас является создание в 2019 году собственного муниципального предприятия. Постепенный уход от коммерческих организаций позволил нам значительно улучшить качество работы. Она направлена на результат, на удовлетворение, в первую очередь, потребностей наших жителей, а не на получение прибыли, что в приоритете у частных компаний», — рассказал Сергей Юров.

Он отметил, что за 4 года МБУ «Благоустройство-Балашиха», благодаря поддержке Губернатора региона, увеличило автопарк и техническое оснащение предприятия.

Глава округа также поделился опытом в сфере работы общественного транспорта на территории региона, а также уделил время теме взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.