Глава Балашихи проверил ход капремонта детского сада в мкр Железнодорожный

Глава Балашихи Сергей Юров ознакомился с ходом капитального ремонта здания дошкольного отделения № 23 гимназии № 1в мкр. Железнодорожный. В рабочей встрече на объекте также участвовали заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов и депутат Совета депутатов округа Ульяна Кондрякова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

В дошкольном отделении № 23 на Советской улице уже завершены инженерные коммуникации внутри здания, а также проведена черновая отделка и начата чистая. Кроме того, выполнены выкрасы, показывающие, как здание будет выглядеть после открытия.

«Ежегодно мы занимаемся капитальным ремонтом наших образовательных учреждений. Основные работы проводятся в летний период. На данный момент у нас в работе находятся четыре объекта: две школы и два детских сада. Мы ежедневно контролируем процесс. Подрядчики уже завершили большую часть этапов, включая демонтаж и основное строительство, сейчас ведется отделка, но впереди еще много задач. Мы обсудили с подрядчиками весь объем предстоящих работ, включая закупку оборудования», — сказал Сергей Юров.

Он также отметил, что по планам капремонта в дошкольном учреждении планируют обновить фасады, сделать внутреннюю отделку, благоустроить прилегающую территорию, а также заменить малые архитектурные формы и части ограждения. Планируется, что обновленный детский сад откроется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.