Глава Балашихи поздравил жителей с наступающим Новым годом

Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с наступающим Новым и годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Эти праздничные дни традиционно наполнены добрыми надеждами, заветными желаниями и связаны с ожиданием светлых перемен. 2024 год мы прожили как большая единая семья. 2024-й запомнится нам — как время роста, развития, перемен. Благодаря совместной работе и поддержке Губернатора и Правительства Московской области в Балашихе реализованы важные проекты, были открыты новые школы и детские сады, появились современные спортивные и культурные пространства, улучшились условия для жизни и отдыха», — сказал Сергей Юров.

Глава городского округа Балашиха жителям, чтобы наступающий 2025 год стал для них временем новых достижений и побед, чтобы в каждом доме царили благополучие, добро и счастье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.