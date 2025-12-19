Глава Балашихи посетил восстановленный после атаки БПЛА дом семьи Копьевых

Глава Балашихи Сергей Юров и его заместитель Михаил Объедков 18 декабря навестили семью Копьевых, чей дом был восстановлен после повреждений, полученных в результате атаки беспилотника в мае 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мае 2024 года дом семьи Копьевых в Балашихе серьезно пострадал из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Были разрушены кровля, часть второго этажа и повреждена несущая стена первого этажа. Восстановлению подлежала почти половина здания.

Сергей Юров отметил, что администрация сопровождала семью на всех этапах — от оценки ущерба до завершения восстановительных работ. В ходе ремонта были заново возведены конструкции, восстановлены кровля и стены, полностью переоборудованы котельная и санузел, заменены инженерные коммуникации, электропроводка и окна. Внутреннюю отделку семья выбирала самостоятельно. Также были восстановлены газоснабжение и система отопления.

Наталья Копьева подчеркнула, что после происшествия семья сразу получила поддержку, а все работы были выполнены качественно и с вниманием к деталям. Сейчас дом полностью готов для проживания, и семья уже отметила новоселье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали 5 человек, среди них 1 ребенок.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — сказал Воробьев.