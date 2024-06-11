Глава Балашихи поручил открыть новое футбольное поле на стадионе «Орион»

Глава Балашихи Сергей Юров во время оперативного совещания со своими заместителями и начальниками профильных управлений администрации городского округа поручил открыть обновленное футбольное поле на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный в сентябре 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Юров заявил, что в текущем году завершается реконструкция стадиона «Орион». Открывать объект будут поэтапно. В феврале 2024 года здесь начала свою работу ледовая арена «Орион Технопул».

«Мы с вами должны торжественно стадион открыть, у нас на поле должна начать заниматься наша детская юношеская спортивная школа, все благоустройство должно быть закончено», — поручил Сергей Юров.

Он также добавил, что до конца 2024 года будет завершен ремонт в основном здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

К реконструкции стадиона «Орион» в микрорайоне Железнодорожный приступили в 2023 году. Её проводят по государственной программе «Спорт Подмосковья».

В рамках работ предусмотрено полное обновление универсального спортивного комплекса с бассейном, тренажерными залами и раздевалками. Также модернизируют футбольное поле с трибунами и раздевалками. Поле будет с подогревом, который позволит комфортно заниматься и в зимние месяцы. После капитального ремонта стадион «Орион» будет удовлетворять требованиям для проведения всероссийских соревнований по различным видам спорта.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.