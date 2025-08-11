Глава Балашихи передал гумпомощь в зону СВО

Глава Балашихи Сергей Юров совместно с «Волонтёрами Подмосковья» передал партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Самый весомый груз — автомобиль „Нива“, приобретенный членами Общественной палаты Балашихи. Эта техника поможет ребятам выполнять боевые задачи, вывозить раненых, доставлять снабжение. Спасибо каждому, кто принял участие — за единство, за дело, за неравнодушие», — поделился Сергей Юров.

Также в состав гуманитарной помощи вошли маскировочные сети от «Сетевых пчелок» и средства личной гигиены.

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.