Глава Балашихи дал старт забегу в честь Дня народного единства

В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, заместитель главы Михаил Объедков, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, депутаты Совета депутатов Балашихи, а также более 150 жителей города.

Глава Балашихи Сергей Юров выступил с приветственным словом, поздравил участников с наступающим праздником и дал старт забегу.

«У вас замечательная атмосфера и отличная организация. Движение „5 верст Пестовский“ — яркий пример того, как жители сами создают спортивные традиции. Мы со своей стороны продолжаем развивать инфраструктуру: в этом году начинаем реконструкцию стадионов „Керамик“ и „Строитель“. Спорт объединяет, делает нас сильнее и здоровее. Поздравляю всех с Днем народного единства!» — отметил Сергей Юров.

Участники преодолели дистанцию 5 километров по маршруту в Пестовском парке, который включал четыре круга: один лесной, два городских и снова лесной. Каждый выбирал свой темп: кто-то бежал, а кто-то проходил дистанцию пешком. Среднее время прохождения трассы составило около 30 минут.

«Наши забеги проходят еженедельно, круглый год. Сегодняшний старт особенный, мы посвятили его Дню народного единства. Всем финишерам вручаем праздничные токены с изображением Минина и Пожарского», — рассказал организатор забега Дмитрий Малов.

Проект «5 верст Пестовский» основали в Балашихе 2022 году, с тех пор он стал популярной площадкой для регулярных любительских пробежек, в которых приняли участие более 2 тысяч атлетов-любителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.