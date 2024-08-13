Гладков: жители Краснояружского района скоро вернутся домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» провел прямую трансляцию, в ходе которой ответил на вопросы местных жителей и допустил, что скоро часть их них сможет вернуться в свои дома в Краснояружском районе.

Гладков заявил о нормализации ситуации в Краснояружском районе, когда отвечал на вопрос одной из женщин, может ли она как-то забрать своих домашних животных из эвакуированной территории. Губернатор Белгородской области объяснил, в какие ведомства ей следует обратиться, и допустил, что скоро жители района вернутся в свои дома. Об этом он говорит на 3:38 минуты опубликованного видео.

«Ситуация уже нормализуется, надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал Гладков.

Кроме вышеуказанного вопроса, Гладков ответил еще на девять интересующих тем жителей области.