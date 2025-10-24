ГКУ МО «Дирекция заказчика капстроительства» признали нарушившим закон о контрактной системе

Ранее в управление поступила жалоба физического лица на действия ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу физического лица обоснованной.

ООО «Ф-Строй» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ф-Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.