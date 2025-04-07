Гитарный оркестр ДШИ № 3 Люберец стал обладателем Гран-при международного конкурса

Гитарный оркестр «Сто струн» детской школы искусств № 3 городского округа Люберцы стал обладателем Гран-при XV международного конкурса «Территория музыки — без границ», который прошел в Санкт-Петербурге. Также музыканты получили диплом лауреатов I степени, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Это огромная победа, которая стала возможной благодаря профессионализму руководителя оркестра Елены Валентиновны Котловой и мастерству дирижера Михаила Львовича Шумова. В репертуаре оркестра — как классика (П.И. Чайковский „Танец Феи Драже“ из балета „Щелкунчик“, „Вальс“ из балета „Спящая красавица“), так оригинальная и современная музыка (Д. Кук „Mario on the talk“, Рамирес „Полёт Кондора“, испанская „Малагенья“). Поздравляю ребят и их наставников!» — сказала директор ДШИ № 3 Инна Соколова.

Международный конкурс «Территория музыки — без границ» проводится при поддержке Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, ансамбля песни и пляски Западного военного округа Минобороны России, Санкт-Петербургского Государственного института культуры.

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