Гирлянда, зарядка, книги: психолог объяснила, как не унывать в +12 в июле

Психолог Оксана Бачинская рассказала, как не упасть в дофаминовую яму, апатию и депрессию в июле, когда за окном почти октябрь, сообщает Life.ru .

Действительно, в такую погоду может развиться уныние. Во-первых, к этому приводит дефицит солнечного света, из-за чего снижается выработка серотонина и мелатонина, а это приводит к ухудшению настроения и потере энергии. Во-вторых, когнитивных диссонанс из-за несовпадения ожидаемого тепла с реальностью усиливает раздражение и уныние. Наконец, меньшая активность в период дождей и холода лишает человека практичных радостей.

Чтобы справиться с состоянием, Бачинская рекомендовала создавать «искусственное лето» вокруг себя дома. Например, за счет гирлянд, музыки, сочных цветов в интерьере. Также важно компенсировать нехватку солнца приемом витамина D, однако перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Более того, эксперт отметила важность движения путем коротких зарядок, йоги, танцев, чтобы разогнать апатию. Наконец, можно попробовать сменить фокус восприятия. Вместо дождя сконцентрироваться на то, что в такую погоду можно уютно попить чай, читая книгу, посмотреть любимый фильм и т. д.

«Главное — не корить себя за упадок сил, а признать, что это нормальная реакция на нетипичные условия. Если состояние затягивается и мешает жить, стоит обратиться к специалисту. Возможно, речь идет о сезонном аффективном расстройстве, которое требует более глубокой проработки. Погоду мы изменить не можем, но в наших силах адаптироваться к ней через заботу о себе и осознанный выбор в пользу ресурсных состояний», — заключила эксперт.