В Крксногорске отметили 91-ую годовщину пуск первой отечественной ракеты на гибридном топливе

Торжественное мероприятие, посвященное 91-й годовщине запуска первой жидкостной отечественной ракеты, прошло на полигоне в Нахабино у памятника энтузиастам ракетостроения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В митинге приняли участие ветераны, руководители школьных музеев, юные патриоты из отряда «Герои неба» и представители администрации.

«Для меня, как для жителя Нахабино, это история, которую нужно знать, нужно о ней говорить. И я этим очень горжусь. Для меня очень приятно и отрадно, что именно на территории городского округа Красногорск, на нашей земле происходило зарождение покорения космоса. И сегодня большая честь находиться здесь и, можно сказать, прикоснуться к этой истории», — сказал заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов

Председатель МООО «Герои Неба» Андрей Кушнир рассказал о том, что в 1966 году ученики Нахабинской школы № 2 на собственные средства изготовили и установили памятный знак — обелиск на месте первого успешного запуска ракеты «ГИРД-09».

91 год назад на Нахабинском полигоне состоялось событие исторического масштаба в области науки и ракетостроения: 17 августа 1933 года было произведено испытание первой отечественной экспериментальной ракеты на гибридном топливе — «ГИРД-09», ставшей предвестником будущей космической эры.

Группе, которую возглавил знаменитый Сергей Павлович Королев, удалось совершить поистине технический прорыв, и в этом командная заслуга гениальных конструкторов, испытателей и покорителей неба, чьи имена навечно вписаны в летопись страны. Поднявшись ввысь на 400 метров за 18 секунд, полет ракеты конструкции Михаила Клавдиевича Тихонравова знаменовал торжество научного прогресса. И по прошествии десятилетий это достижение, воплощенное в обелиске на месте испытаний в Нахабино, служит напоминанием потомкам легендарных первопроходцев отрасли, символом покорения космоса и исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.