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Гимназист из Лыткарина одержал победу в конкурсе от Следственного комитета РФ

Ученик гимназии № 7 городского округа Лыткарино Василий Сауткин стал победителем конкурса «Юный следователь», проводимого при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие школьники в возрасте от 11 до 17 лет, представив жюри конкурсное задание и портфолио. Конкурсное задание включало в себя исследовательскую работу «Детство, украденное войной», эссе «872 дня подвига» и викторину.

Участники проекта смогли также познакомиться с реальной работой следователей, узнать интересные факты из истории российского следствия, сформировать представление о правоохранительной системе нашей страны в целом.

В пресс-службе министерства образования добавили, что победители конкурса получили путевку на профильную смену «Юный следователь» в МДЦ «Артек», которая пройдет этим летом.

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