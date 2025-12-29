Гималайский медведь Вася впал в зимнюю спячку в Московском зоопарке

В конце декабря в Московском зоопарке произошло знаковое событие. Гималайский медведь по кличке Вася, обитающий на старой территории зверинца, впервые с момента своего прибытия в учреждение впал в настоящую зимнюю спячку, пишет «Царьград» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Спячка Васи — это показатель отличного физического и психологического состояния животного, достигнутого благодаря многолетним усилиям сотрудников зоопарка.

К слову, Вася оказался не единственным соней в этом сезоне. Вместе с ним в спячку погрузились и его соседка по старой территории — медведица Бефана (Фаня), а также обитатели новой территории: гималайские медведи Бабуля, Аладдин и бурый медведь Гром. Для всех этих животных спячка является естественным природным процессом.

Специалисты ожидают, что московские медведи проснутся с приходом устойчивого весеннего тепла, ориентировочно в марте. До этого времени они будут набираться сил в своих берлогах.

Зоопарк также приглашает посетителей и интернет-пользователей посмотреть онлайн-трансляции из вольеров с теми медведями, которые не впадают в зимнюю спячку.