сегодня в 17:51

Гималайский медведь двое суток сидит на дереве и смотрит на жителей Приморья

В Приморском крае гималайский медведь залез на дерево и устроил слежку за сотрудниками компании «Шкотовский ДСК». Косолапый не слазит оттуда уже вторые сутки, сообщает РЕН ТВ .

Работники не сильно рады такому соседству, но отнеслись к ситуации с юмором. Они запечатлели мишку на видео, сопровождая кадры своими комментариями.

«Висит, смотрит на нас, вот гаденыш», — негодуют сотрудники компании.

Они опасаются, что в один момент косолапый все-таки спустится и подойдет к своим соседям «познакомиться».

Руководство компании пыталось обратиться к представителям Охотнадзора, но специалисты так и не приехали. Минсельхоз проводит проверку.

Ранее приморские медведи с удовольствием почесали спины о 200-летнюю пихту. Их действия попали на фотоловушку.

