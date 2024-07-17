Гигантские скопления медузы-корнерота найдены у западного побережья Крыма

Огромные скопления медузы-корнерота обнаружены около западного берега Крыма. Они могли приплыть туда из-за сильных ветров и прибрежных циркуляционных течений, сообщает РИА Новости .

«С одной стороны, такие скопления говорят о том, что их популяция в этом году существенно выросла, с другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле», — пояснил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Борис Аннинский.

Он уточнил, что этот вид медуз в таком большом количестве скорее аномальное явление. Специально медузы-корнероты не сбиваются в большие стаи.

Аннинский считает, что причинами аномального развития популяции в акватории Черного моря могут быть большое число мелкого тепловодного планктона и уменьшение популяции главного конкурента этого вида — гребника мнемиопсиса.

Как рассказал эксперт, медузы сейчас достаточно активны. Их нередко переносят течения вдоль берега. Медузы-корнероты не опасны для человека, но трогать их и плавать около них не рекомендуется. Максимальный размер «зонтика» такой медузы может быть 35–40 см в диаметре.