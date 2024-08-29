GigaChat возрождает второй том «Мертвых душ»

GigaChat вместе со специалистами по литературному наследию великого русского писателя возродит второй том «Мертвых душ» Николая Гоголя, передает пресс-служба Сбера.

Нейросеть Сбера уже начала восстанавливать первые главы произведения, утраченного 172 года назад. Благодаря ИИ читатели смогут встретиться со старыми героями и узнать новых персонажей, какими их мог видеть великий писатель. Это будет первый в мире роман, который воссоздала нейросеть.

Чтобы GigaChat смог написать сюжетные линии и образы гоголевских героев, он прошел обучение у лучших экспертов — историков, литераторов и биографов. Они познакомили систему искусственного интеллекта с творчеством писателя, его уникальным стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома.

В результате такой коллаборации специалистов по нейросетевым технологиям с научным и литературным сообществом читатели узнают продолжение знаменитого произведения.

Как известно, Гоголь планировал написать трилогию. Первый том под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души» был издан в 1842 году. Над второй частью писатель работал десять лет, но в ночь на 24 февраля 1852 года сжег почти законченную рукопись.

«Мы понимаем, за какой грандиозный и амбициозный проект взялись. Доверить ИИ написать продолжение легендарного произведения Гоголя — серьезный вызов. Споры вокруг второго тома „Мертвых душ“ не утихают с момента его сожжения: почему писатель уничтожил рукопись, сам ли он это сделал, как развивался сюжет и так далее. Наверняка сегодня вокруг творчества нейрописателя также возникнет жаркая полемика. Но, думаю, любой читатель захочет узнать, как сложилась судьба Чичикова и других гоголевских персонажей», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

GigaChat создаст свою версию книги, опираясь на творчество Николая Гоголя, учитывая его авторский стиль и взяв за основу сохранившиеся черновики.