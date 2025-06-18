GigaChat на ПМЭФ-2025: технологии искусственного интеллекта Сбера помогут всем гостям и участникам форума

Сбер впервые примет участие форуме в статусе Гига-партнера Петербургского международного экономического форума. Участники и гости форума смогут воспользоваться умным помощником от GigaChat, развернутым в Telegram и мессенджере MAX от VK, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году у каждого посетителя ПМЭФ будет персональный AI-консультант, который включает 3 полезные функции:

• Расписание ПМЭФ — помогает составить персональную программу форума с учетом интересующих тем, спикеров и дней пребывания. За 15 минут до начала бот уведомляет обо всех запланированных событиях, а по завершении выбранной сессии отправляет ее краткое содержанием. Не упустите важное среди сотен событий.

• Умный диктофон — записывайте голосовые заметки и мгновенно получайте транскрипцию или краткое содержание через GigaChat. Идеально для интервью и фиксирования ключевых мыслей.

• Прошедшие сессии — GigaChat суммирует ключевые инсайты с выступлений, чтобы вы всегда были в курсе самого важного, даже если пропустили трансляцию.

«Центральная тема форума этого года — общие ценности как фундамент устойчивого развития в условиях многополярного мира. По нашему мнению, именно современные технологии и искусственный интеллект становятся теми самыми универсальными ценностями, способствующими росту и прогрессу. Их внедрение активно меняет бизнесы, формирует новые отраслевые стандарты и влияет на развитие целых государств. Для Сбербанка особенно ценно продемонстрировать на площадке ПМЭФ потенциал отечественных цифровых решений, чтобы участие в форуме для каждого участника стало удобным и интерактивным», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

С применением платформы Гига-партнера на Форуме будет работать Фонд Росконгресс. Используя свое уникальное ИИ-решение «ИнФорум» специалисты Фонда будут в оперативном режиме готовить подробные саммари сессий Форума с прямыми цитатами спикеров, карточки ключевых высказываний, облака смыслов. Собранный в результате данной работы массив данных станет основой для подготовки итоговых аналитических материалов ПМЭФ, с которыми можно будет ознакомиться в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.