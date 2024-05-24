сегодня в 12:01

Гидротехнический комплекс Раменского сохранил 535 га от выбытия из с/х оборота

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья по итогам проведенной проверки выдали заключение о соответствии проектной документации реконструкции межхозяйственных каналов, сооружений, насосной станции Москворецкой поймы. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщается на сайте администрации Раменского горокруга.

Гидротехнический комплекс расположен вблизи села Малахово на территории Раменского городского округа. Реконструкцию выполнило ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз». Проект реализовали в рамках подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Работы провели на части территории осушительной сети мелиоративной системы Москворецкой поймы. На участке осушительного канала Г-1 построен новый съезд, установлено рыбозащитное устройство, реконструированы шлюз-регулятор, гидроузел и здание осушительной насосной станции № 1. Также переустроен пандус и сорозадерживающие устройства аванкамер.

Реконструировали и часть трубчатых переездов канала Г-1-4, шлюзы-регуляторы каналов Г-2 и «Хрипанька». Построены трубчатый переезд в прорезях № 1 и 2, а также водопропускная труба.

Согласно проекту, реконструкция гидротехнического комплекса протяженностью 5,6 тыс. метров позволила предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 535 гектаров земель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.